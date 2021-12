Voici les 5 matches les plus regardés cette saison en D1A: Anderlecht fait un carton Eleven a communiqué à ce sujet ce jeudi en début d’après-midi.

Publié le 23/12/2021

Nouveau record d’audience lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Pas moins de 996.000 spectateurs uniques étaient présents, le week-end passé, sur les canaux linéaires d’Eleven Pro League. Rajouter à ceux-là les fans qui ont suivi les rencontres via streaming, et on peut noter un record d’audience de plus d’un million de spectateurs uniques. Ceci notamment grâce au match FC Bruges-Anderlecht qui a attiré 467.482 curieux, un nouveau record cette saison. Le communiqué d’Eleven Quasiment un million de spectateurs ont donc regardé cette 20e journée de Jupiler Pro League. C’est un énorme bond de 137.000 par rapport au dernier record de la 18e journée (859.000 spectateurs). Dans le Nord, on comptait 652.000 spectateurs uniques pour la Jupiler Pro League. Dans le Sud, ils étaient 344.091.

L’affiche entre le FC Bruges et Anderlecht (Dimanche 13h30) a joué un rôle évident dans ce nouveau record. Pas moins de 467.482 personnes ont assisté au duel entre ces rivaux historiques. Dans le Nord, le match représentait même 20.72 % de parts de marché. Dans le Sud, c’était 8,13 %. Mais le match entre le KRC Genk et le Royal Antwerp FC (Dimanche 18h30) a aussi attiré 355.159 curieux. Pour compléter le podium, le Royale Union Saint-Gilloise continue de surprendre et de fasciner les fans : 319.645 personnes ont pu assister à une nouvelle remontada du leader face au Cercle de Bruges. Les 5 matches les plus regardés cette saison FC Bruges vs RSC Anderlecht = 467.482 (19/12/21) RSC Anderlecht vs R. Union Saint-Gilloise = 441.315 (25/7/21) Royal Antwerp FC vs RSC Anderlecht = 432.783 (7/11/21) KV Ostende vs RSC Anderlecht = 429.463 (26/9/21) RSC Anderlecht vs FC Bruges = 425.051(3/10/21) La tendance à la hausse se confirme donc. Comparé à la saison passée, où les matches se sont longtemps joués sans public, on observe une augmentation de 15.8 % du nombre moyen de spectateurs par week-end. En 2020-2021, on estimait à 671.000 le nombre de fans par week-end. Cette saison, il s’élève à 777.000 en moyenne après vingt journées. Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports Belgique et Luxemburg et Chief Rights Acquisition and Distribution Officer à Eleven Sports Group : « Dans une période compliquée pour le football belge, ce nouveau record sur les canaux d’Eleven Pro League représente un soulagement et un coup de pouce pour les différents acteurs. Les chiffres d’audience nous donnent une indication claire sur l’envie des spectateurs de voir des matches avec des stades pleins. À partir de ce week-end, le huis-clos sera à nouveau la règle et nos fans pourront suivre les rencontres sur nos antennes. Mais en tant que détenteur des droits, nous espérons revoir, quand la situation COVID le permettra, les stades remplis le plus vite possible. »