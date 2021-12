Clubbing: un docu sur les goldens eighties débridées du Mirano

Alors que le monde de la nuit est contraint de repartir en hibernation pour cause de mesures anti-covid, Luc Jabon et Thomas Purcaro Decaro nous convient à un voyage dans le temps prouvant toute la richesse entrepreneuriale, culturelle et sociale que peut apporter une boîte de nuit. Et pas n’importe laquelle. Dans leur excellent documentaire Mirano 80, l’espace d’un rêve, tourné en pleine pandémie, ils nous font revivre la première décennie spectaculaire et débridée de cette boîte bruxelloise très courue et devenue mythique bien au-delà des frontières de la capitale. Le film qui titillera la nostalgie des 50-70 ans, tout en passionnant les plus jeunes, raconte en filigrane un pan de l’histoire contemporaine de la Belgique, celle de ses golden eighties, avec ses paillettes mais aussi ses sombres facettes.