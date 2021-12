Inondations: 40 millions de plus pour gérer les déchets

Plus de cinq mois après les inondations de juillet dernier, la gestion des déchets reste un énorme problème. Le volume à évacuer et à traiter est beaucoup plus important que prévu. Du coup, le budget de 35 millions initialement débloqué par Céline Tellier (Ecolo), la ministre de l’Environnement, s’avère largement insuffisant. Le gouvernement wallon a décidé d’un effort supplémentaire de 40 millions.

Cette enveloppe sera divisée en trois. Tout d’abord, 20 millions seront affectés au traitement des lits des cours d’eau. Le SPW coordonne les opérations, qui bénéficient aussi de l’appui de l’armée et de la protection civile. De son côté, l’ASBL Be WaPP organise des opérations ponctuelles et bénévoles de nettoyage des abords des rivières.