Brexit - Le scénario du pire semble avoir été évité pour les entreprises belges

Sur les neuf premiers mois de l'année, les exportations belges vers le Royaume-Uni ont chuté de 5% par rapport à la même période en 2020, malgré la reprise économique observée à l'échelle internationale. Le Royaume-Uni passe ainsi de la quatrième à la cinquième place des destinations les plus prisées à l'étranger par les marchandises belges.

Sur le papier pourtant, tout s'annonçait pour le mieux pour les sociétés belges avec un accord commercial et de coopération prévoyant des tarifs zéro et des quotas zéro pour tous les produits qui respectent les règles d'origine en vigueur. "Néanmoins, l'accord commercial n'offre pas les mêmes avantages qu'une adhésion à l'UE et de nombreuses nouvelles règles et procédures ont été introduites à partir du 1er janvier, notamment en matière de formalités douanières et de contrôles", pointe la FEB.