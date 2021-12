Le Covid gâche Noël en NBA

Après une suspension des matches en 2020, des playoffs dans une « bulle » et une saison 2020-2021 raccourcie… On pensait que cette saison allait enfin se dérouler normalement. Avec l’arrivée des vaccins (97 % des joueurs sont vaccinés selon Adam Silver, le patron de la NBA) et les règles mises en place en cas de contamination, la NBA retrouvait ses marques. Puis vint Omicron.

Des stars écartées du terrain

On entend pour l’instant énormément parler du « Health and safety protocol ». Comprenez le protocole pour la santé et la sécurité, mis en place pour isoler les joueurs positifs au virus, protéger les autres et éviter des annulations de matches. Dans les faits, un joueur testé positif (ou simplement cas-contact s’il n’est pas vacciné) est isolé pendant 10 jours. Cette période passée, doit fournir deux tests négatifs à plus de 24h d’intervalle avant de pouvoir remonter sur les parquets.