Russie: comment Vladimir Poutine a mené son «show» en bon tsar et… Père Noël

Ni les restrictions dues au covid ni les tensions politico-militaires autour de l’Ukraine n’ont détourné Vladimir Poutine de ses traditions de Noël. Pendant quatre heures, comme d’habitude tour à tour vantard et ambigu, verbe vif contre l’Occident et doux pour ses auditeurs russes, assenant ses vérités et vraies-fausses confidences, le chef du Kremlin a tenu ce jeudi 23 décembre sa conférence de presse de fin d’année. Un rassemblement limité à 500 journalistes qui ont dû montrer trois tests PCR négatifs faits sur les quatre derniers jours avant de pouvoir entrer dans le grand hall adjacent au Kremlin. Ce n’était pas tout : chacun est ensuite passé sous un portique diffusant une vapeur désinfectante. Vladimir Poutine, lui, s’est tenu loin derrière un bureau isolé, à plus de vingt mètres de la presse et même de son propre porte-parole.