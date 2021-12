Frank Vandenbroucke rencontre le secteur culturel mardi: «Ce sera franc et difficile»

Le Comité de consultation a en effet décidé mercredi d’imposer une interdiction des événements en salle, y compris les spectacles culturels et les projections de films, à partir du dimanche 26 décembre, bien que le groupe d’experts du GEMS ne l’ait pas explicitement demandé.

Le Comité de consultation a en effet décidé mercredi d’imposer une interdiction des événements en salle, y compris les spectacles culturels et les projections de films, à partir du dimanche 26 décembre, bien que le groupe d’experts du GEMS ne l’ait pas explicitement demandé. Ce qui a provoqué une grande colère du secteur, qui avait pourtant pris de nombreuses mesures de précaution ces derniers mois pour garantir des conditions de travail sûres.

« Cela me fait vraiment mal au cœur aussi », a répondu le ministre Vooruit Frank Vandenbroucke dans l’hémicycle jeudi, en réponse aux questions critiques du CDH, de DéFI, du MR, du CD&V, de l’Open Vld, d’Ecolo-Groen, du PS et de la N-VA. « Une invitation a été envoyée pour rencontrer le secteur culturel mardi prochain à 10 heures dans mon cabinet. Ce sera franc et difficile, mais nous nous consulterons. »

Frank Vandenbroucke a souligné que la fermeture de la culture ne doit pas nécessairement durer longtemps. « Si la situation le permet, après le prochain Comité de concertation, début janvier, nous passerons à un régime plus nuancé ».