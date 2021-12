Quand les célébrités vous présentent leurs vœux dans une vidéo personnalisée

Vous êtes fan de cyclisme et vous rêvez de recevoir les vœux de fin d’année de la part de l’ancien champion du monde qu’est Philippe Gilbert ? C’est possible. Les sites internet Vidoleo et Memmo le font pour vous. Et pas que pour la fin d’année, pour toutes les occasions. Ça vaut aussi pour les anniversaires, communion, départ à la retraite, etc. Ces plateformes permettent de commander des vidéos personnalisées moyennant quelques dizaines d’euros. De quoi frimer devant les copains.