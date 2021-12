Coronavirus: plus transmissible mais moins sévère, omicron laisse entrevoir un espoir

Encore relativement épargnée par omicron, la Belgique devrait en ressentir ses premiers effets après Noël. Au dernier décompte, ce variant représentait 33 % des contaminations au Sars-Cov-2 dans notre pays. Il y a sept jours, il tournait à peine autour de 6 %. « Le nombre d’infections à omicron double en moyenne tous les 2,5 jours. Ce qui signifie qu’en une semaine, ce chiffre a doublé trois fois, ce qui est énorme », nous expliquait dernièrement le biostatisticien Geert Molenberghs. Comme il l’a fait dans d’autres pays avant nous, le variant galope plus vite que son ombre, prenant jour après jour le pas sur le delta, qui peu à peu disparaît de la circulation. D’après les estimations, omicron sera majoritaire chez nous à Noël et à plus de 90 % d’ici au Nouvel an. Une percée qui, pour l’heure, ne se traduit pas encore dans le nombre de contaminations, qui avoisine les 8.000 cas, soit une baisse de 36 % sur une semaine.