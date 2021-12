Où faire ses courses de Noël ce vendredi 24 décembre?

Quelques heures avant le réveillon de Noël, plusieurs magasins et centres commerciaux sont encore ouverts. En voici une liste non exhaustive.

Nous sommes à quelques heures des fêtes de fin d’année. Voici une liste non exhaustive des centres commerciaux ouverts ce vendredi, à Bruxelles et aux alentours. A noter que les mesures prises par le Comité de concertation du 22 décembre pour aller faire du shopping entreront en vigueur ce dimanche 26 décembre.

Le Woluwe Shopping Center sera ouvert de 10 heures à 18 heures ce vendredi 24 décembre.

Le centre commercial City 2 ouvre également ses portes de 10 heures à 19h30. Les détenteurs et membres de l’application Smily By City 2 pourront bénéficier de 4 heures de parking gratuit.

Les commerçants de Stockel Square seront également ouverts, ainsi que la Galerie Toison d’Or située à l’Avenue Louise, qui sera ouverte de 10 à 19 heures.

L’Esplanade de Louvain-la-Neuve ouvre également ses magasins de 10 à 18 heures. A noter que le 31 décembre, le centre sera ouvert jusque 18 heures également.

Le shopping de Nivelles est ouvert ce vendredi de 9h30 à 17 heures, et également ce dimanche 26 décembre de 10 à 18 heures. Il sera possible de bénéficier d’un petit-déjeuner gratuit et de 10 % de réduction grâce aux gift cards.

Le shopping de Maasmechelen ouvert ce vendredi jusque 16 heures est situé à moins d’une heure de Bruxelles. C’est un outlet de près de 100 boutiques. Vous y trouverez des marques et boutiques de luxe et une brasserie spéciale avec des pourcentages très intéressants. Le village sera également ouvert ce 26 décembre, jusque 20 heures.

La plupart des commerces et centres commerciaux seront fermés ce samedi 25 décembre.