Van Aert/van der Poel: le binôme est reformé

Leur dernier duel remonte aux premiers souffles venteux de l’automne, sur des routes boueuses qui préfiguraient la saison de cyclo-cross. Dans un look noirâtre que les mineurs de fond n’auraient pas renié, Wout van Aert et Mathieu van der Poel avaient tous deux vidé leur réservoir énergétique, au bout de longues et passionnantes pérégrinations sur le bitume, pour rejoindre le Vélodrome de Roubaix dans les prix, comme on disait autrefois (7e place pour le Belge, 3e rang pour le Néerlandais).

Douze semaines plus tard, les indissociables « duellistes » vont à nouveau croiser le fer, cette fois dans les prés et sous-bois marécageux de Dendermonde, où est programmée (et confirmée, malgré le huis clos décrété à partir de dimanche par le Codeco) ce dimanche la 12e manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross. La discipline originelle de deux champions qui renouvellent, par leur éclectisme et leur grinta, le cyclisme d’épopée.