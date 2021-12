Coupe de Belgique: Anderlecht se hisse en demies en dominant aisément Courtrai (3-0) Après les qualifications d’Eupen puis de La Gantoise, c’est Anderlecht qui a rejoint le dernier carré de la Croky Cup.

Par Belga Temps de lecture: 2 min

Le Sporting d’Anderlecht s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique ce jeudi en s’imposant 3-0 face à Courtrai. Christian Kouamé (35e, 76e) et Sergio Gomez (43e) ont concrétisé la supériorité des Bruxellois. À 21 heures, le Club Bruges et OH Louvain boucleront les quarts de finale. À Courtrai, Joris Delle a été préféré à Marko Ilic dans le but, Lucas Rougeaux et Dylan Mbayo ont remplacé Aleksandar Radovanovic, bloqué par des soucis aux ischio-jambiers, et Marlos Moreno. Ravi de la prestation de ses joueurs au Club Bruges, Vincent Kompany a reconduit le duo d’attaque Kouamé/Joshua Zirkzee et a de nouveau tablé sur la créativité de Yari Verschaeren et de Lior Refaelov.

Après un bref intermède assuré par les Kerels, les Bruxellois ont alerté Delle mais sur une passe de Refaelov, Zirkzee a frappé mollement et sur le rebond, la frappe lourde de Kouamé a été déviée par le gardien courtraisien (8e). Anderlecht a alors mis plus d’intensité dans ses actions et Courtrai l’a échappé belle à plusieurs reprises notamment sur une reprise à bout portant de Refaelov repoussée par Trent Sainsbury (18e). Au moment où les Kerels revoyaient plus souvent le ballon sans être dangereux pour autant, Zirkzee a lancé dans la profondeur Kouamé, qui a placé le ballon entre les jambes de Delle (35e, 1-0). Après que l’international ivoirien a manqué l’occasion de signer un doublé, Gomez a surgi sur un centre d’Amir Murillo (43e, 2-0). À la reprise, Courtrai a pressé haut mais Faiz Selemani n’a pas cadré sa frappe (49e) et sur envoi de Mbayo repoussé par Hendrik Van Crombrugge, Mohamed Badamosi n’a pas fait mieux que son équipier comorien (52e). Cette première alerte courtraisienne a rendu sa velléité à Anderlecht, qui a hérité d’une double occasion par Refaelov et Zirkzee, annihilée par Delle (55e).