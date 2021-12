Coupe de Belgique: Anderlecht veut battre Courtrai et se hisser en demi-finales (direct à 18h45)

Cette semaine, place aux quarts de finale de la Coupe de Belgique. Des matches joués en une seule manche qui ne concernent que des formations de D1A. Ce mardi, on a appris le nom des deux premiers demi-finalistes (Eupen et La Gantoise). Ce soir, on connaîtra les quatre équipes qualifiées pour le dernier carré de cette compétition. Le tirage au sort des demi-finales aura d’ailleurs lieu en fin de soirée.

Après le « Topper » de dimanche marqué par les insultes racistes à l’encontre de Vincent Kompany et de son staff, Anderlecht retrouve le chemin des terrains. Le RSCA reçoit Courtrai. Le Sporting s’était difficilement qualifié pour les quarts en sortant Seraing aux tirs au but. Mais il reste sur une bonne série en championnat (13/15) et tente de rejoindre le dernier carré pour la deuxième année de suite face à un KVK qui était venu prendre un point au Lotto Park (1-1) le 21 novembre dernier.