Ralf Rangnick plaide pour le retour des cinq changements en Premier League: «C’est la même situation qu’il y a un an et demi»

La Premier League fait face à de nombreux reports ces derniers jours en raison de la recrudescence des cas de Covid-19 causés par le variant Omicron en Grande-Bretagne. Ce jeudi, deux matches du traditionnel Boxing Day se sont ajoutés à cette liste : Liverpool – Leeds et Wolverhampton – Watford. Et pour les équipes qui peuvent tout de même entrer en action, la situation est compliquée avec des cas en augmentation, mais aussi des blessures suite à l’enchaînement des matches.

La situation sanitaire semblant se répéter, Ralf Rangnick, le coach de Manchester United, a plaidé pour le retour de cette règle. « Nous sommes dans une situation similaire à celle d’il y a un an et demi, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas comme il y a un an et demi », a lancé le technicien des Red Devils en conférence de presse. « Les cinq changements aident les joueurs à économiser leur énergie, surtout s’ils viennent de se remettre du Covid. L’Angleterre est le seul pays qui n’autorise que trois changements, tous les autres grands championnats européens sont à cinq. »