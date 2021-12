Proche-Orient: en plein Noël, l’appel à l’aide des chrétiens de Jérusalem

C’est là que tout a commencé il y a 2021 ans, à Bethléem, actuellement une petite ville de Cisjordanie occupée. Mais à quelques kilomètres de là, à Jérusalem, les dirigeants de la communauté chrétienne suffoquent. Cette semaine, ils ont protesté contre les violences perpétrées par des groupes radicaux. Et ils dénoncent une « tentative systématique de chasser la communauté chrétienne de Jérusalem et d’autres parties de la Terre Sainte », comme le rapporte le journal israélien Haaretz. Des organisations de colons israéliennes tentent (et parviennent parfois) à racheter des bâtiments appartenant à des chrétiens palestiniens, réduisant leur présence à peau de chagrin.