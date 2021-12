Une première habitation protégée mère-bébé en Région bruxelloise

Depuis la mi-décembre, l’IHP La Lisière accueille des mamans avec une pathologie psychiatrique et leur bébé. Une transition à la sortie de l’hôpital pour éviter le placement et favoriser l’autonomie.

Assise fièrement dans son parc, Léa* essaye d’attraper ses jouets éparpillés ici et là. Toujours en gardant un objet en bouche. C’est que la petite a passé une mauvaise nuit. Agée de 8 mois, ses dents la font souffrir. La fièvre est montée à 39º degré ce week-end. Sa maman Mélanie* a les traits tirés. « J’ai très vite des angoisses quand elle ne va pas bien. Surtout lorsqu’elle fait de la température. Heureusement, je peux compter sur l’équipe pluridisciplinaire pour m’aider et me conseiller. » Depuis une semaine, Léa et sa maman, qui souffre de troubles anxieux, vivent dans une Initiative d’habitations protégées ou IHP. Une habitation destinée aux adultes qui ont des difficultés à vivre de manière autonome en raison de problèmes psychiatriques.