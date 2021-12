Arrestation de journalistes en reportage au 127 bis: la police condamnée

La manifestation avait eu lieu le 20 juin 2018, et elle rassemblait une centaine de personnes sur un site en chantier du centre fermé 127bis, où une aile pour la détention des enfants devait être aménagée. Des manifestants avaient pénétré sur le chantier et ils s’étaient enchaînés au niveau des voies d’accès à celui-ci. Une équipe du JT de la RTBF avait été envoyée sur les lieux ; elle avait suivi les manifestants, vers 10h30, et elle s’était retrouvée « coincée » entre la voie d’accès et le parking du 127bis.