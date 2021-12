Action en justice et désobéissance civile: la culture entre en rébellion après le Codeco

Non ! Nous restons ouverts » C’est par ces mots, sans équivoque, qu’Alexandre Caputo, directeur des Tanneurs, annonce sa ferme opposition aux décisions prises par le dernier Codeco. « Pourquoi tant de mépris et de discrimination à l’égard de la culture ? Nous ne l’acceptons pas, nous ne l’accepterons plus. Lutter ensemble contre le virus, participer à l’effort, OUI ! Etre injustement discriminé, détruire la culture, NON. » Ces 26 et 27 décembre, les Tanneurs resteront donc ouverts pour accueillir les familles aux spectacles Rêves de Papier et Mohaxime, programmés dans le cadre de Noël au Théâtre. Et ils ne seront pas les seuls.