Coupe de Belgique: les anciens Mauves Saelemaekers et Doku ont donné le coup d’envoi d’Anderlecht – Courtrai (photos)

Le Sporting d’Anderlecht a invité Jérémy Doku et Alexis Saelemaekers à l’occasion de la réception de Courtrai en quart de finale de la Coupe de Belgique ce jeudi.

Les deux « kets Made in Neerpede », qui évoluent désormais à Rennes pour le premier et à l’AC Milan pour le second, ont donné le coup d’envoi de ce match, au plus grand plaisir des supporters des Mauves.