Extradition de Julian Assange: ses avocats entament une procédure d’appel

Le 10 décembre, la Haute Cour a annulé une décision de première instance qui s’opposait à l’extradition de Julian Assange aux Etats-Unis. Ces derniers lui reprochent d’avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.