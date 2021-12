Pourquoi l’idée d’un «baromètre omicron» n’a pas été retenue

L’idée aurait eu le mérite de la clarté dans un horizon totalement brouillé par la fermeture du monde de la culture lors du dernier Comité de concertation. Mardi, en kern spécial Codeco, Alexander De Croo (VLD) est venu avec une proposition inédite qui lui avait été soufflée par le commissariat corona : un baromètre omicron. Concrètement, l’idée était qu’après deux ou trois (cela devait se négocier) jours d’augmentation des contaminations (ce qui est prévu dès la semaine prochaine en théorie) et de la demande des tests, des mesures très fortes soient activées. Des mesures qu’on retrouve dans le rapport du Gems et qui ressemblent à s’y méprendre à un confinement qui ne dit pas son nom : fermeture des magasins non essentiels, des métiers de contacts non médicaux, de l’horeca, télétravail à 100 %…