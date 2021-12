Bruxelles: feu d’artifice annulé et Plaisirs d’hiver en majeure partie fermés dès dimanche

En trois ans, les Plaisirs d’hiver sont passés par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. L’année 2019, c’est celle du chiffre record de 3,4 millions de visiteurs. L’exercice suivant, voilà la Ville de Bruxelles obligée d’annuler les festivités. Enfin, en 2021, les Plaisirs d’hiver auront tenu quatre semaines. Dès ce dimanche, environ 200 des 230 chalets garderont leurs volets clos. Quant au feu d’artifice de fin d’année, il ne verra pas le jour. L’explication se trouve du côté du Codeco de mercredi. Avec les nouvelles règles sanitaires, la configuration de plusieurs sites rend l’événement impossible. Les zones de Sainte-Catherine, la Bourse et la Monnaie ferment donc. La patinoire place De Brouckère reste ouverte. Les activités au Bois de la Cambre figurent aussi parmi les rescapés.

Du côté de la Ville, la potion se révèle amère. Les autorités locales n’ont pas ménagé leur peine pour maintenir l’édition 2021. Histoire de finir cette année difficile avec une petite touche festive. Et, puis aussi de préserver un tissu économique déjà bien en peine. « L’idée était de garder le plus possible une attractivité pour le centre-ville », explique l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi). Rodolphe Van Weyenbergh est le secrétaire général de la Brussels Hotels Association. Il confirme l’impact majeur du marché sur le secteur hôtelier. « Cette année, le chiffre était de 33 % du 1er au 19 décembre, mais cela aurait été bien pire sans l’événement ».