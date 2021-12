La nageuse Fanny Lecluyse met un terme à sa carrière à 29 ans

La nageuse Fanny Lecluyse met un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 29 ans, a annoncé la Courtraisienne sur son compte Instagram jeudi. Elle a connu le point d’orgue de sa carrière en 2015 en remportant le titre européen sur 200m brasse en petit bassin à Netanya en Israël.

«C’est décidé, je vais accrocher mon maillot pour le faire sécher, ne plus le porter et je vais passer le flambeau à la prochaine génération», a écrit Lecluyse sur Instagram. «2021 a été une année magnifique avec une finale aux Mondiaux et aux Jeux Olympiques. Mais pour arriver là, j’ai dû parcourir un chemin parsemé d’obstacles et la réussite ne peut être atteinte sans sacrifice, surtout en natation. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont soutenues durant ma carrière.»