Vincent de Coorebyter après le Codeco: «Les politiques sont là pour prendre de la distance, mais cette distance ne peut être une rupture»

Pour le professeur de philosophie politique, tout est une question d’équilibre. Entre les secteurs à défendre. Entre écouter les experts et ne pas être de simples suiveurs. Entre entendre les attentes de la population et prendre des décisions cohérentes.

Est-il juste de parler de rupture ou d’incompréhension dans la séquence politique de cette fin d’année, entre négociations chahutées sur le nucléaire et réunions du Comité de concertation décriées ? Vincent de Coorebyter, professeur de philosophie sociale et politique contemporaine à l’ULB, fait une distinction entre ces deux dossiers. « Sur le nucléaire, il n’est pas sûr qu’il y avait une bonne solution, car tant sortir du nucléaire (pour des questions de sécurité ou de gestion des déchets) que maintenir du nucléaire (compte tenu de la lutte contre le réchauffement climatique et des incertitudes en termes d’approvisionnement) ont du sens. Que des partis portent des visions de société différentes fait partie du jeu démocratique. Et la solution retenue, chèvre-choutiste, tient du génie belge : on va sortir du nucléaire ancien et peut-être investir dans le nucléaire d’avenir. »