Felice Mazzù: «Ce qui me ferait le plus plaisir? Devenir un jour sélectionneur»

Entre une kyrielle de réunions au sommet et un rendez-vous bien-être chez la pédicure, deux jours après avoir obtenu un deuxième Trophée Raymond Goethals, Felice Mazzù prend le temps de se poser sur le sofa – forcément bleu… – qui trône en plein cœur du centre d’entraînement des Unionistes, à Lier. Fier de ce que son équipe a accompli jusqu’ici et déterminé à ce que cet état de grâce se poursuive le plus longtemps possible, le Carolo savoure sans pour autant se pousser du col. « Vous savez comment ça peut aller vite en football », tempère-t-il. « Un jour vous êtes le roi et six mois plus tard on se demande si vous êtes encore à votre place dans ce milieu. »