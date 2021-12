Christian Kouamé après la qualification en demies de la Coupe de Belgique: «Anderlecht est bien de retour au premier plan»

L’attaquant des Mauves a mené l’équipe vers la victoire et le dernier carré de la Coupe de Belgique en plantant un doublé face à Courtrai.

Auteur de deux buts ayant couronné une prestation convaincante, Christian Kouamé a logiquement été élu homme de ce quart de finale. À l’issue d’une rencontre finalement plus facile que ce qui avait été craint a priori, l’attaquant ivoirien semblait à la fois éreinté et soulagé d’avoir pu rejoindre le dernier carré d’une épreuve qu’Anderlecht n’a plus gagnée depuis 2008.

« Si cela a semblé facile vu de l’extérieur, c’est parce qu’on a entamé ce match avec la bonne mentalité, celle de tout mettre en œuvre pour rapidement nous imposer », a-t-il expliqué. « Tout le monde s’est senti concerné parce que la Coupe de Belgique, c’est une compétition importante qui offre un trophée à son vainqueur et de belles perspectives. Là, aux portes de la demi-finale, on avait à cœur de montrer qu’Anderlecht est bien de retour au premier plan, tant en Coupe qu’en championnat. Il nous reste un dernier match au Beerschot (NDLR : lundi) avant de penser à souffler un peu. Enfin pour moi, il s’agira surtout de préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Ce ne seront pas de vraies vacances… »