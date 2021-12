Coupe de Belgique: Anderlecht, comme au bon vieux temps

Qualification pour les demi-finales de la Coupe nette et sans bavure pour Anderlecht qui a dominé Courtrai de la tête et des épaules. Le jour de l’annonce d’un accord financier important. On s’est cru revenir dix ou quinze ans en arrière ce jeudi soir…

Une madeleine. En suivant la rencontre face à Courtrai dans le froid des gradins ou la chaleur de leur canapé, les supporters d’Anderlecht n’ont dû cesser de se remémorer les plus grandes époques de leur club favori. Ces longues périodes où les Mauves dominaient leurs adversaires et empilaient les titres.

L’espace de nonante minutes, on a eu l’impression de retrouver ce qui a fait la grandeur du Sporting : un rouleau compresseur qui ne laisse ni miette, ni espoir à son opposant. Avec ce sentiment qu’il ne peut absolument rien arriver de fâcheux aux Anderlechtois. Qu’ils finiront par traduire leur domination au marquoir. Le tout en y ajoutant la manière collective et les beaux gestes individuels. Comme aux périodes les plus fastes du club le plus titré en Belgique. Et c’est donc tombé sur Courtrai lors de ce quart de finale de Coupe à sens unique. « Cet Anderlecht-là a progressé », estimait Karim Belhocine, qui ne contestait nullement la qualification mauve.