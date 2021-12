Les championnats de Belgique de cyclo-cross maintenus malgré le huis clos

Les championnats de Belgique de cyclo-cross, prévus les 8 et 9 janvier à Middelkerke, auront bel et bien lieu, a confirmé Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme. Mercredi, Jean-Marie Dedecker, le bourgmestre de Middelkerke, avait menacé d’annuler l’événement s’il ne recevait pas une compensation financière à cause du huis clos.

« Nous sommes parvenus à un accord de manière sereine », a assuré Nathalie Clauwaert, la directrice générale de Belgian Cycling. « Les championnats de Belgique auront lieu comme prévu sur deux jours. Nous avons trouvé un compromis pour l’amour du sport. Nous sommes heureux d’avoir pu maintenir toutes les courses, mêmes celles chez les jeunes. »