A La Monnaie, l’entrée dans une nuit silencieuse (vidéo)

Au terme de la dernière représentation permise après les nouvelles mesures du Codeco, le chœur de La Monnaie et les solistes de « Norma » ont entonné « Stille Nacht ».

Il régnait ce jeudi à La Monnaie une énergie incroyable. Tant du côté des chanteurs que du public, cet enthousiasme et cet investissement qui démontre, plus que jamais, cette soif d’art et de musique. Mais ce 23 décembre, suite aux dernières décisions du Codeco, c’était la dernière fois que la Norma mise en scène par Christophe Coppens pouvait résonner sur la scène de la maison bruxelloise.