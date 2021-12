Alan Shearer: «Chelsea a besoin des buts de Romelu Lukaku pour se remettre sur les bons rails»

Pour ce faire, Alan Shearer juge que le retour du Diable rouge est nécessaire. « Lukaku, que je considérais comme la recrue la plus importante de l’été, n’a plus débuté un match de Premier League depuis le 16 octobre et n’a pas marqué en championnat depuis le 11 septembre. Chelsea s’en sortait plutôt bien sans lui jusqu’à récemment, mais ce n’est plus le cas désormais », a-t-il expliqué à la BBC.

Et de poursuivre son raisonnement sur le même ton : « Les blessures sont en partie responsables de cette situation, ils ont été privés de N’Golo Kanté, Mateo Kovacic et Romelu Lukaku. Chelsea aura besoin des buts de Lukaku pour se remettre sur les bons rails, et rapidement, ou dès lors que quelqu’un d’autre puisse marquer beaucoup de buts. Chelsea semblait absent contre les Wolves le week-end dernier et, même s’ils sont toujours dans la course au titre, ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de points. » Voilà qui a le mérite d’être clair et limpide.