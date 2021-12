Dries Mertens sur son contrat: «Je suis bien à Naples, mais il faut être deux pour un accord»

« Je suis bien à Naples, mais il faut être deux pour un accord, donc on verra », a indiqué l’ailier de 34 ans à SportMediaSet. « Je suis ici depuis neuf ans et je m’y sens bien. J’ai tout donné, tout comme le club et la ville m’ont donné. Je joue un peu moins actuellement, mais si je regarde les buts marqués par rapport à mon temps de jeu, je m’en sors bien. Bien sûr, j’aimerais jouer davantage, mais nous verrons bien. »

Auteur d’une première partie de saison très correcte, Dries Mertens a disputé 18 rencontres et a inscrit 6 réalisations. Alors que Naples se retrouve à la lutte dans le haut du tableau, le joueur belge ne sait pas encore vraiment de quoi sera fait son avenir. Son contrat avec le club italien arrive à échéance au mois de juin et rien n’a encore été décidé pour la suite.

Si le Napoli a connu un léger creux, il reste engagé dans la course au titre avec les deux clubs de Milan (l’AC et l’Inter). « C’est un honneur de jouer dans un stade dédié à Diego Maradona et porter le brassard de capitaine me donne une grande motivation. Nous devons nous battre pour le Scudetto et toujours garder cette faim incroyable de victoire. »