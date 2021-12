Maxime Prévot: «Il n’y a plus de Codeco cohérent et crédible»

« On est le cul entre deux chaises », dénonce-t-il. Les bourgmestres étant supposés sanctionner en cas de non-respect des mesures. Le CDH plaide pour qu’on revoie la copie. « L’adhésion n’est plus au rendez-vous. Il n’y a plus de Codeco cohérent et crédible » en donnant l’exemple que quatre partis sur sept au sein de la majorité ne sont pas d’accord avec ce qui a été décidé.