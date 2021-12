Des tensions entre Noa Lang et Radja Nainggolan? «Mettez-les dans une pièce et ils deviendront les meilleurs amis du monde»

Noa Lang et Radja Nainggolan sont deux caractères forts de notre championnat de Belgique. Si le joueur belge a déjà eu l’occasion d’épingler le comportement du Néerlandais dans diverses interviews, il n’y a pas de quoi monter une rivalité entre les deux hommes. C’est, du moins, ce que pense Simon Mignolet. « Oui, j’ai eu l’occasion de lire l’interview, où Radja disait qu’il ne supportait pas Noa. Mais je connais Radja et je suis certain d’une chose : « Mettez-les dans la même pièce et ils deviendront les deux meilleurs amis du monde. Ils ont plus en commun qu’ils ne le pensent », a indiqué le gardien du Club Bruges et des Diables rouges dans les colonnes du quotidien Het Nieuwsblad.

Force est de constater, en tout cas, que le personnage de Noa Lang demeure clivant, en raison d’une certaine arrogance. « Mais c’est Noa. Nous lui en avons déjà parlé, car ce n’est pas bon pour lui, mais il a besoin de savoir où se trouvent les limites. C’est aussi un bon client, mais le bon extérieur se fait une fausse image de lui, c’est dommage. »