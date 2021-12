La culture n’est ni un luxe ni un risque sanitaire

Le Codeco de ce mercredi 22 décembre a pris une série de décisions afin de faire face au risque de propagation du nouveau variant omicron du covid et aux conséquences malheureusement bien connues qu’elle pourrait avoir sur le fonctionnement de notre système hospitalier.

Chacune et chacun prend la mesure de la difficulté de la gestion de cette crise sanitaire qui n’en finit pas. Les spécialistes de la santé publique avaient cependant, dès le tout début de la crise, insisté sur l’importance primordiale de l’adhésion de la population aux mesures préconisées si l’on veut combattre efficacement le virus. Or, on sait depuis fort longtemps combien la légitimité et l’autorité d’un pouvoir, quel qu’il soit, relève du niveau de cohérence de son action et de sa capacité à convaincre de son utilité. Aussi le risque est-il grand de voir la confiance et partant l’adhésion minées si la cohérence de la gestion de la crise sanitaire s’érode au fur et à mesure des concertations politiques qui forment le prélude aux décisions rendues. À lire aussi Action en justice et désobéissance civile: la culture entre en rébellion après le Codeco

Un risque qui peut être maîtrisé

Voilà des mois qu’à force d’aménagements spécifiques, de tests sur des populations-témoins, d’études solides et rigoureuses, de covidsafe ticket, d’imposition du masque, on fait la démonstration que le risque de circulation du virus peut être parfaitement maîtrisé dans des salles de spectacles (cinémas, théâtres ou salles de concert). Et pourtant, on décide de fermer ces lieux, eux seuls, comme solution à la propagation du virus. Comment ne pas en retirer un profond sentiment d’injustice, une incompréhension totale et, in fine, la conviction que le milieu culturel est la variable d’ajustement, le fusible, bref le secteur que l’on peut choisir pour faire croire que l’on agit quand, en fait, on se résout à subir ? Comment ne pas percevoir, en toile de fond inavouable, que la culture est considérée par nos dirigeants comme le luxe d’une population privilégiée et minoritaire, assouvi par des artistes dont le poids politique est nul ? À lire aussi Le monde du spectacle face aux mesures anticovid: «Hallucinant, désastreux, insultant...»

Les sciences restent un socle solide

Face à ces décisions, le Secrétaire perpétuel et l’ensemble des directeurs et directrices de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique souhaitent insister sur la nécessité d’appuyer la gestion publique sur une rationalité renforcée et sur un argumentaire qui prend la peine de démontrer le bien-fondé des décisions. À cette fin, les sciences, tant physiques, naturelles, médicales qu’humaines et sociales, restent un socle solide pour tenter de construire cette rationalité partagée.