Père Noël: le tour du monde des insolites (photos)

« Considérant l’absolue nécessité pour les enfants de la distribution des cadeaux (…) le Père Noël est en droit de survoler librement l’ensemble du territoire saint-genois dans la nuit du 24 au 25 décembre, à la seule condition que les enfants soient endormis », écrit la maire de Saint-Genis-Laval dans un arrêté publié sur Twitter.

Le livreur de cadeaux est également autorisé à faire paître ses rennes dans un parc de la ville, dont les enfants sont encouragés à lui « préparer une collation, chaude de préférence », pour faciliter son travail.

D’autres communes, comme Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), Tavel (Gard), Saint-Léonard (Pas-de-Calais) ou Ploemeur (Morbihan), ont pris des arrêtés similaires, déjà apparus en 2020 à l’approche des fêtes.

Poutine remercie le Père Noël russe de l’avoir fait président

Vladimir Poutine a remercié « Ded Moroz », Grand-père Gel, le Père Noël russe, de l’avoir aidé à devenir président, presque 22 ans jour pour jour après son accession au Kremlin, le 31 décembre 1999.

« Mes relations avec Grand-père Gel ont toujours été bonnes. Je lui suis reconnaissant du fait de pouvoir vous parler en ma qualité (de président), mais je suis plus reconnaissant encore au peuple russe qui m’a fait confiance pour cette fonction », a-t-il dit, interrogé sur ses relations avec ce personnage.

Vladimir Poutine est devenu président par intérim de la Russie à la suite de la démission de Boris Eltsine, le 31 décembre 1999, et dirige depuis la destinée du pays. Or Ded Moroz distribue justement ses cadeaux la nuit du Nouvel An.

« J’espère qu’il ne va pas seulement nous donner des cadeaux, mais aussi réaliser les projets du pays et de chaque citoyen », a ajouté Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse annuelle.

Un journaliste de Veliki Oustioug, ville où vit le Père Noël russe selon la légende, l’a aussi interrogé sur son opinion à l’égard d’un citoyen qui a déposé une plainte contre « Ded Moroz », l’accusant de ne pas avoir réalisé ses souhaits 23 ans durant.

« Je peux me faire l’avocat de Ded Moroz et rappeler au plaignant que Ded Moroz ne réalise les souhaits que des garçons et filles qui ont été sages. Que (le plaignant) analyse son comportement », a répondu M. Poutine.

Ded Moroz, barbu et d’apparence très similaire au Père Noël, distribue des cadeaux aux enfants la nuit du Nouvel An à travers toute l’ex-URSS. Il est assisté de sa petite-fille, Snégourotchka, la fille de neige.

