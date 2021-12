France, Royaume-Uni, Italie… les mesures anti-covid en vigueur en Europe (carte)

Certains ont tout refermé ou quasiment. D’autres mettent la pression maximale sur les non-vaccinés en n’acceptant plus le test négatif pour l’accès à certains lieux. D’autres encore au contraire demandent un PCR négatif même aux vaccinés. Face au mutant Omicron, les Européens déploient les mesures dont ils jugent pouvoir tirer le meilleur rapport coût/bénéfice auprès d’une population partout fatiguée. Tour d’horizon des annonces récentes en Europe.

Allemagne : étau serré autour des non-vaccinés

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a annoncé cette semaine de nouvelles mesures à compter du 28 décembre. Entre vaccinés, on pourra se voir à dix personnes. Pour les non-vaccinés, à deux. Clubs et discothèques vont fermer et les compétitions sportives se dérouleront à huis clos.