Carlo Ancelotti: «Mbappé et Haaland aimeraient jouer dans le nouveau Bernabeu»

Alors que le Real Madrid trône en tête de la Liga, les rumeurs se multiplient autour de l’avenir de certains joueurs. Dont Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Dortmund), qui pourraient un jour rejoindre le géant espagnol. Interrogé par le quotidien AS, Carlo Ancelotti, l’entraîneur de la Casa Blanca, a indiqué que les deux joueurs en question aimeraient un jour fouler la pelouse du stade Santiago Bernabeu. « Bien sûr qu’ils aimeraient jouer dans le nouveau Bernabeu, mais l’avenir de cette équipe est déjà écrit. Je ne sais pas ce que les joueurs vont faire… et j’espère que l’entraîneur sera le même qu’aujourd’hui. Mais c’est pareil, car l’avenir du Real Madrid s’écrit déjà avec l’équipe actuelle et avec les autres jeunes qui arriveront. Il ne fait aucun doute que le Real Madrid sera longtemps au sommet. »