Un cocon pour les jeunes de la rue

Un endroit sûr, au chaud, où ils peuvent se sentir comme à la maison. La douche, les sous-vêtements propres, les repas, Netflix, les jeux de société, les livres… Macadam est le premier centre de jour pour jeunes en errance, adapté à leurs besoins et ouvert à tous en dessous de 26 ans, à bas seuil d’exigence. Pour rendre une part d’enfance et d’insouciance, donner du répit et de la force à ces enfants et adolescents en galère dans les rues de Bruxelles.