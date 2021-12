Le coup de gueule de Pep Guardiola sur la situation en Premier League: «Les joueurs et les entraîneurs doivent faire une grève»

Alors que le calendrier en Premier League est déjà très chargé, plusieurs rencontres sont reportées en raison de la détection de cas positifs au sein de certains noyaux. La situation s’annonce compliquée, d’autant que la période du « Boxing Day » n’a pas encore officiellement commencé.

Interrogé par Sky Sports sur la question, Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, profite de sa personnalité pour lancer un appel. « Les joueurs et entraîneurs doivent faire une grève ou quelque chose du genre parce que les mots ne suffiront pas. Ca ne sera pas résolu car, pour l’UEFA, la FIFA, la Premier League et les diffuseurs, le business est plus important que le bien-être des joueurs. »