Contagion, virulence... la mise au point d’Yves Van Laethem concernant le variant omicron

Les infections au variant Omicron ont donc plus que quadruplé en l’espace d’une semaine.

Quelque 3.000 infections au variant omicron sont actuellement diagnostiquées en moyenne par jour, contre environ 700 sur une base quotidienne la semaine dernière. Les infections au variant Omicron ont donc plus que quadruplé en l’espace d’une semaine.

Les données en provenance d’Afrique du Sud, du Danemark et d’Angleterre, notamment, où le variant omicron a pris le pas sur Delta, «laissent envisager le fait que les infections seraient moins sévères», affirme Yves Van Laethem. «On parle d’un risque de 30 à 80% plus faible de développer une forme sévère du Covid-19», ajoute-t-il, précisant toutefois que cette «hypothèse reste à confirmer».

Plus contagieux, le variant omicron entraînerait plus de transmissions, «ce qui signifie une pression supplémentaire sur la première ligne de soins et des répercussions potentielles sur les hospitalisations», avertit l’infectiologue, rappelant «l’importance de la troisième dose de vaccin».