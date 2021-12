Quel sort pour la rencontre entre le Standard et le Beerschot? L’audience est reportée au 12 janvier 2022

Concernant l’affaire du match reporté entre le Standard et le Beerschot. Le conseil disciplinaire de la fédération belge devait prendre une décision ce vendredi, mais l’audience a finalement été reportée au 12 janvier prochain (13 heures). Et ce, à cause de raisons liées à la procédure, expliquent La Dernière Heure/Les Sports et Het Gazet van Antwerpen. Une heure avant le début de l’audience, le club anversois avait rendu ses conclusions en néerlandais. Problème : aucun interprète n’étant sur place alors que la procédure devait se dérouler en français. Le Standard – qui voulait accéder à ces conclusions – l’a notifié et a donc provoqué le report de l’audience.

Pour rappel, le Beerschot avait réclamé précédemment qu’un score de forfait (0-3) soit appliqué au Standard pour sa rencontre reportée du mercredi 15 décembre en raison d’un manque d’effectifs policiers suite à une action syndicale. Le Beerschot soulignait dans un communiqué avoir été averti à 18h30 que le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer avait ordonné l’interdiction de jouer cette rencontre prévue à 21h00. Le club anversois s’en référant à un point de règlement de l’Union belge (l’article B7.37) qui stipule que si une rencontre est empêchée par une autorité moins de trois heures avant le coup d’envoi, le score de forfait doit être appliqué au club hôte (article B7.35, Art. P). Le Beerschot en déduisant que c’est bien une autorité qui a ordonné le report du match au Standard.