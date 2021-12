Accord chez CommScope: 291 départs sur 500

Le plan social a été signé le 22 décembre. La production et la section logistique de l'entreprise sont arrêtées et déplacées en Tchéquie et aux Pays-Bas. 231 ouvriers et 60 employés perdent leur emploi.

Les licenciements se feront par phase et seront tous finalisés pour le 31 mai 2023. Pour les travailleurs restants, l'emploi leur est assuré jusque fin 2025.