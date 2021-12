Karim Belhocine élogieux envers son ancien club: «Cet Anderlecht-là évolue à un niveau très élevé»

Ce jeudi soir, Courtrai a mordu la poussière sur la pelouse d’Anderlecht en Coupe de Belgique. Beau joueur, Karim Belhocine a reconnu la supériorité des Mauves. Si son équipe va devoir se reconcentrer sur le championnat, l’entraîneur tient tout de même à donner son avis sur la situation du club bruxellois, lui qui fut auparavant T1 puis adjoint de Vincent Kompany.

« On ressent bien leur évolution, et je l'avais déjà bien ressentie en préparant la rencontre. Ca se voit en observant leurs matches, et je n’en rate pas beaucoup. Nous ne sommes ni la première ni la dernière équipe à qui ils ont posé et poseront problème. Cet Anderlecht a progressé et a un niveau très élevé pour le championnat de Belgique », posait, lucidement, Karim Belhocine.