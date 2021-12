Voici les nouveaux tarifs de stationnement à Bruxelles

Il y a une semaine, la réunion hebdomadaire du gouvernement bruxellois avait été suspendue et reportée après le départ de la ministre de la Mobilité sur fond de désaccord sur le projet de nouvelle tarification du stationnement, a-t-on appris à deux sources proches du gouvernement.

Concrètement le projet d’ordonnance stationnement a été approuvé en troisième lecture par le gouvernement Vervoort. Il doit encore être débattu et soumis au vote au parlement bruxellois.

Le prix de la première carte de riverain passera de 10 euros par an à 15 euros par an. La seconde carte de riverain passera de 50 à 120 euros/an. Il ne sera plus possible d’obtenir une troisième carte de riverain. Les nouveaux tarifs de stationnement pour les cartes riverains sont des minima sur la base desquels les communes peuvent appliquer leur propre tarification.

Une place sur un P+R deviendra gratuite pour ceux qui les utilisent comme parking de dissuasion.

Le prix d’une place dans un box à vélos descendra à 15 euros par an.

Les personnes porteuses de handicap pourront toujours stationner gratuitement et sans limitation dans toutes les zones.

Les tarifs de stationnement payants seront augmentés.