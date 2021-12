Baisse du chômage en novembre

Le chômage est en recul parmi toutes les classes d'âges mais la baisse est la plus forte pour les Belges de moins de 25 ans: -22,1% ou -5.765 unités.

Au niveau régional, c'est en Flandre que le chômage a reculé le plus en novembre: -18,0% ou -25.056 unités. La diminution est de 9,2% en Wallonie (-12.637 unités) et de 8,2% (-3.382 unités) en Région de Bruxelles-Capitale. En novembre, on comptait ainsi 113.966 chômeurs complets en Flandre, 125.341 en Wallonie et 62.552 à Bruxelles.