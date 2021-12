Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de justesse et de peu dans le rouge

Les plus gros écarts étaient négatifs avec des reculs de 1,20% en Ackermans (164,60), de 1,12% en Elia (115,10) et 1,30% en Sofina (424,00). AB InBev (53,24) terminait de même en baisse de 0,78%, KBC (74,74) cédant de justesse 0,21% tandis que Ageas (45,00) restait positive de 0,18%. arGEN-X (310,80) avait viré de 0,52% à la hausse, rejoignant Galapagos (49,04) qui progressait de 0,71% en compagnie de Solvay (101,60) et UCB (99,30), positives de 0,30% chacune. Proximus (17,50) et Telenet (31,12) étaient en hausse de 0,37% et 0,26%, Orange Belgium (19,32) chutant par ailleurs de 2,91% tandis que Bpost (7,53) progressait de 1,07%. Melexis (102,80) et Aperam (46,30) perdaient 0,39% et 0,45% alors que Umicore (35,62) regagnait 0,03%.

Kinepolis (51,30) et Barco (18,60) récupéraient 1,5% et 2,2%, D'Ieteren (167,00) et Econocom (3,56) remontant de 1,4% et 1,6% alors que Bekaert (38,46) et Balta (2,95) reculaient de 2,6% et 1,7%. Onward Medical (9,35) regagnait finalement 4,5%, IBA (15,62) s'appréciant de 1,4% tandis que Bone Therapeutics (0,56) et Advicenne (8,19) reculaient d'un peu plus de 2%.