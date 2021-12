Felice Mazzù avant la réception de Gand: «Il y aura un manque sans le public de l’Union»

Cette fois, l’Union jouera sans son public, étant donné que le huis clos a été requis par les autorités en raison de la situation sanitaire. « Le fait que le match se joue à huis clos, c’est quand même une perte, surtout quand on connaît le public de l’Union. Il y aura un manque. Car c’est un public positif, qui nous pousse, qui apprécie l’équipe. Ce sera quelque chose de nouveau en D1A, mais pas par rapport à ce que nous avons vécu la saison dernière en D1B. Nous devons en tirer une force et prouver que nous sommes capables de réussir des bons matches sans nos fans. Le public nous a permis de renverser des matches, comme contre le Cercle Bruges, mais notre qualité doit être démontrée aussi quand le public n’est pas là. Cette année, le public nous a fait gagner des points quand nous étions menés au score. Si un joueur professionnel n’arrive pas à trouver d’autres ressources de motivation que celle du public, c’est grave. Car, c’est son métier, sa passion. Il se doit de continuer à prester, pour aller chercher des résultats », pointe le Carolo, qui ne s’attend, par ailleurs, à aucun départ lors du mercato hivernal.

Gand, cinquième au classement, est une équipe en pleine forme. « Ce sera un match très difficile. Pour moi, Gand est l’une des équipes qui fonctionnent le mieux actuellement en termes de résultats et de retour dans le classement. C’est aussi la seule équipe en Belgique encore en lice sur les trois fronts. Gand a aussi un noyau très complet en qualité et en quantité. C’est le genre de match que nous devons appréhender sereinement au niveau du mental. Car Gand a l’objectif d’être dans le top 4 et de jouer le titre, nous pas. La pression est du côté des Buffalos », analyse Mazzù.