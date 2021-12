Bruxelles: le rond-point Schuman bientôt transformé

La philosophie générale derrière le projet tient compte du caractère central de la place Schuman et utilise une conception en cercles concentriques. La nouvelle place urbaine aura la forme d’une cuvette et accueillera un auvent moderne en acier sous lequel pourront se retrouver visiteurs et habitants.

Une grande zone piétonne

Une grande zone piétonne sera aménagée tout autour de la place, avec des bancs, des arbustes et près de 100 arbres. La zone de la Petite rue de la Loi sera également entièrement réaménagée. Le parc du Cinquantenaire sera ainsi relié à la place et il sera possible de rejoindre à pied les bâtiments du Conseil et de la Commission d’une manière agréable. La nouvelle place Schuman constituera ainsi l’entrée du parc du Cinquantenaire. Le trafic automobile sera limité entre l’avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi. Une piste cyclable sûre de couleur ocre reliera ces deux axes.