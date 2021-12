Podcast: comment Nethys a vendu Voo presque trois fois

C’est finalement l’opérateur téléphonique Orange qui rachète le câblo-opérateur wallon Voo. Un dossier aux multiples péripéties. Si vous avez perdu le fil au détour des magouilles, deal secret et procès, Xavier Counasse et Alain Jennotte, journalistes au service Enquêtes du Soir, démêlent tout depuis le début.

Le gouvernement wallon cassera ce rachat quelques semaines plus tard, mais Nethys reste juridiquement lié au fonds Providence et négocie un nouvel accord avec le fonds américain. Orange et Télénet estiment notamment qu’il n’y a pas eu de réelle mise en concurrence et attaquent cette vente en justice. Ils remporteront leur procès.

Ces dernières semaines, Orange et Nethys étaient entrées en négociations exclusives et se sont mises d’accord sur un prix et une série de garanties.

Le 14 décembre, Enodia accordait le fameux avis conforme éludé lors de la première vente en mai 2019, une procédure légale pour les intercommunales wallonnes qui autorise sa filiale Nethys à vendre une partie de sa participation dans Voo.

Orange ne sera pas pour autant aux manettes de Voo dès demain matin. Le deal va à présent être ausculté sous toutes les coutures par les services européens de la concurrence, toujours très pointilleux lorsqu'il s'agit d'une opération dans le domaine des télécoms. Nethys s'attend à ce que cette procédure prenne entre 15 et 22 mois.