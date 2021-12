Les photos des spectaculaires feux de forêts en Argentine

Au moins 250 personnes, entre pompiers et personnels de parcs nationaux, luttaient vendredi contre divers incendies dans plusieurs provinces du Sud de l’Argentine qui ont détruit plusieurs milliers d’hectares de forêt, sans faire pour l’heure de victimes, selon les autorités.

Au moins cinq avions et six hélicoptères bombardiers d’eau étaient en action ou en attente pour intervenir dans des zones forestières d’altitude peu peuplées des provinces de Rio Negro, Chubut, Neuquen. Certains feux sont distants de plus de 300 km, comme ceux d’Aluminé et Bariloche, où le ministre de l’Environnement Juan Cabandié s’est rendu jeudi.